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Україна запропонує партнерам створити єдину карту реформ для отримання фіндопомоги

Київ, П'ятниця 22 вересня 2023 17:24
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Україна запропонує партнерам створити єдину карту реформ для отримання фіндопомоги Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна хоче обговорити з партнерами формування єдиної карти реформ. Там будуть вказані вимоги до нашої країни для отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Також необхідно обговорити з партнерами можливість формування єдиної карти реформ. Тобто привести вимоги отримання фінансової допомоги від різних донорів до єдиного інструменту та плану реформ для України", - розповів глава українського уряду.

За його словами, таку карту реформ Україна планує запроваджувати на шляху до Євросоюзу.

Реформи для вступу до ЄС

Нагадаємо, минулого року Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Після цього перед нашою країною поставили низку вимог, необхідних для членства.

Зараз українська влада продовжує активно впроваджувати реформи. Ще в липні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн високо оцінила темпи їх впровадження в нашій країні.

Також наприкінці серпня єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс заявляв, що прогрес України щодо виконання умов вступу до Європейського союзу вражає.

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