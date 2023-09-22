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Украина предложит партнерам создать единую карту реформ для получения финпомощи

Киев, Пятница 22 сентября 2023 17:24
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Украина предложит партнерам создать единую карту реформ для получения финпомощи Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет обсудить с партнерами формирование единой карты реформ. Там будут указаны требования к нашей стране для получения финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Также необходимо обсудить с партнерами возможность формирования единой карты реформ. То есть привести требования получения финансовой помощи от разных доноров к единому инструменту и плану реформ для Украины", - рассказал глава украинского правительства.

По его словам, такую карту реформ Украина планирует внедрять на пути в Евросоюз.

Реформы для вступления в ЕС

Напомним, в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. После этого перед нашей страной поставили ряд требований, которые необходимы для членства.

Сейчас украинские власти продолжают активно внедрять реформы. Еще в июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила темпы их внедрения в нашей стране.

Также в конце августа еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс заявлял, что прогресс Украины по выполнению условий для вступления в Европейский союз впечатляет.

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