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Глава Єврокомісії високо оцінила темпи реформ України для вступу до ЄС

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П'ятниця 21 липня 2023 19:59
Глава Єврокомісії високо оцінила темпи реформ України для вступу до ЄС Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила "дивовижний" прогрес України в проведенні реформ щодо боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боротьба з корупцією є однією з головних умов вступу України до ЄС, який минулого року запропонував Києву статус кандидата.

"Україна працює над пакетом реформ: від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ", - заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що Україна швидко і рішуче проводить реформи.

"Я маю сказати, що дивовижно бачити, як швидко і рішуче Україна проводить ці реформи, попри війну. Вони захищають свою країну і проводять реформи", - сказала глава Єврокомісії, але не стала конкретно говорити про прагнення України приєднатися до блоку 27 країн або уточнювати, які саме реформи вона мала на увазі.

Вступ України до Євросоюзу

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Водночас перед Києвом поставили низку умов для вступу в блок.

Україна розраховує розпочати переговори з ЄС щодо вступу до кінця поточного року. Для цього влада впроваджує реформи. За даними видання Reuters, Україна виконала 2 із 7 умов для таких переговорів.

Більш детально про шлях України до Євросоюзу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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