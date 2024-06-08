Україна замовила у Франції ще один радар для ППО

Перший такий радар з системою управління Україна придбала ще у 2023 році. Як говорять в групі Thales, вона довела свою ефективність на полі бою, тому Україна вирішила придбати ще одну.

Ground Master 200 (GM200) - це базовий тривимірний багатофункціональний тактичний радар ППО середньої дальності. Цей мобільний пристрій призначений для захисту ключових ресурсів і розгорнутих сил. Радар дозволяє шукати цілі при огляді до 70 градусів і на висоті понад 24 кілометри.