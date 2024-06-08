Украина заказала у Франции еще один радар для ПВО

Минобороны Украины заказало у французской группы Thales второй радар Ground Master 200 с системой управления ControlView для противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы Thales.
Первый такой радар с системой управления Украина приобрела еще в 2023 году. Как говорят в группе Thales, она доказала свою эффективность на поле боя, поэтому Украина решила приобрести еще одну.
Ground Master 200 (GM200) - это базовый трехмерный многофункциональный тактический радар ПВО средней дальности. Это мобильное устройство предназначено для защиты ключевых ресурсов и развернутых сил. Радар позволяет искать цели при осмотре до 70 градусов и на высоте более 24 километров.
Напомним, в пятницу, во время визита украинской делегации в Париж, Украина и Франция подписали соглашение об открытии филиала французского оборонного завода KNDS на украинской территории.
Как рассказывал министр по стратегической промышленности Александр Камышин, соглашение, среди прочего, предусматривает предоставление Украине лицензии на изготовление артиллерийских снарядов 155 калибра.
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