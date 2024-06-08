Украина заказала у Франции еще один радар для ПВО

Первый такой радар с системой управления Украина приобрела еще в 2023 году. Как говорят в группе Thales, она доказала свою эффективность на поле боя, поэтому Украина решила приобрести еще одну.

Ground Master 200 (GM200) - это базовый трехмерный многофункциональный тактический радар ПВО средней дальности. Это мобильное устройство предназначено для защиты ключевых ресурсов и развернутых сил. Радар позволяет искать цели при осмотре до 70 градусов и на высоте более 24 километров.