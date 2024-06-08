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Україна замовила у Франції ще один радар для ППО

Франція, Субота 08 червня 2024 21:56
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Україна замовила у Франції ще один радар для ППО Фото: Україна придбає ще один радар Ground Master 200 (thalesgroup.com)
Автор: Дмитро Левицький

Міноборони України замовило у французької групи Thales другий радар Ground Master 200 з системою управління ControlView для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи Thales.

Перший такий радар з системою управління Україна придбала ще у 2023 році. Як говорять в групі Thales, вона довела свою ефективність на полі бою, тому Україна вирішила придбати ще одну.

"Ця друга система посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України", - заявив Ерве Дамманн, виконавчий віце-президент Land and Air Systems.

Ground Master 200 (GM200) - це базовий тривимірний багатофункціональний тактичний радар ППО середньої дальності. Цей мобільний пристрій призначений для захисту ключових ресурсів і розгорнутих сил. Радар дозволяє шукати цілі при огляді до 70 градусів і на висоті понад 24 кілометри.

Оборонна співпраця України і Франції

Нагадаємо, у п'ятницю, під час візиту української делегації в Париж, Україна та Франція підписали угоду про відкриття філіалу французького оборонного заводу KNDS на українській території.

Як розповідав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, угода, серед іншого, передбачає надання Україні ліцензії на виготовлення артилерійських снарядів 155-го калібру.

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