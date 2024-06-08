Україна замовила у Франції ще один радар для ППО

Міноборони України замовило у французької групи Thales другий радар Ground Master 200 з системою управління ControlView для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи Thales .

Перший такий радар з системою управління Україна придбала ще у 2023 році. Як говорять в групі Thales, вона довела свою ефективність на полі бою, тому Україна вирішила придбати ще одну.

"Ця друга система посилить захист території України, дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Thales пишається тим, що використовує свій досвід на службі захисту України", - заявив Ерве Дамманн, виконавчий віце-президент Land and Air Systems.

Ground Master 200 (GM200) - це базовий тривимірний багатофункціональний тактичний радар ППО середньої дальності. Цей мобільний пристрій призначений для захисту ключових ресурсів і розгорнутих сил. Радар дозволяє шукати цілі при огляді до 70 градусів і на висоті понад 24 кілометри.