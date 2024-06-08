Украина заказала у Франции еще один радар для ПВО

Минобороны Украины заказало у французской группы Thales второй радар Ground Master 200 с системой управления ControlView для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы Thales .

Первый такой радар с системой управления Украина приобрела еще в 2023 году. Как говорят в группе Thales, она доказала свою эффективность на поле боя, поэтому Украина решила приобрести еще одну.

"Эта вторая система усилит защиту территории Украины, позволит заблаговременно выявлять существующие угрозы. Thales гордится тем, что использует свой опыт на службе защиты Украины", - заявил Эрве Дамманн, исполнительный вице-президент Land and Air Systems.

Ground Master 200 (GM200) - это базовый трехмерный многофункциональный тактический радар ПВО средней дальности. Это мобильное устройство предназначено для защиты ключевых ресурсов и развернутых сил. Радар позволяет искать цели при осмотре до 70 градусов и на высоте более 24 километров.