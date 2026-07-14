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Україна замовила у Франції перші 16 винищувачів Rafale

17:35 14.07.2026 Вт
2 хв
Перший контракт став початком масштабної програми, яка передбачає придбання 100 Rafale
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Україна зробила перший крок до переозброєння авіації. Франція підтвердила замовлення винищувачів Rafale та нові оборонні проєкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну декларацію президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Україна та Франція затвердили дорожню карту військово-технічної співпраці, яка передбачає постачання винищувачів Rafale, новітніх систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також запуск ліцензійного виробництва французького озброєння в Україні.

Перші Rafale для України

Україна офіційно замовила у Франції перші 16 винищувачів Rafale із сотні літаків, придбання яких сторони погодили ще у листопаді 2025 року.

Навчання українських пілотів і технічного персоналу може розпочатися вже у 2026 році. Після завершення підготовки Збройні сили України отримають перші чотири літаки.

Разом із винищувачами Франція передасть широкий пакет озброєння, зокрема ракети MICA та METEOR, авіабомби AASM, лазерно-навідні протидронові ракети й інші засоби ураження класів "повітря - повітря" та "повітря - земля".

Крім того, до кінця 2026 року Франція дозволить розгорнути в Україні ліцензійне виробництво авіабомб AASM і крилатих ракет SCALP.

Нові системи ППО та виробництво ракет

Окремий блок декларації присвячений зміцненню української протиповітряної та протиракетної оборони.

Україна замовила чотири новітні франко-італійські комплекси SAMP/T NG і стане першою державою, яка застосовуватиме їх у бойових умовах.

До кінця 2026 року Франція розгорне в Україні радіолокаційну станцію GF300 як перший компонент нової системи ППО. До моменту поставки SAMP/T NG Париж також передасть Україні два комплекси SAMP/T для тимчасового використання.

До кінця 2027 року Україна має отримати п'ять радарів GM400, а Франція й Італія прискорять передачу ракет Aster 30 до жовтня 2026 року.

Також Франція та Італія дозволять ліцензійне виробництво ракет Aster 30 в Україні. Окремо Париж підтримуватиме розробку українських антибалістичних ракет-перехоплювачів, зокрема проєкту FREYJA, за участю французьких оборонних компаній.

Нагадаємо, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі створили антибалістичну коаліцію, до якої увійшла й Україна.

Десять європейських країн спільно працюватимуть над розвитком систем протиракетної оборони та створенням нових засобів перехоплення балістичних ракет.

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ФранціяУкраїнаЗбройні сили УкраїниПідтримка України