Україна залишиться без "торгового безвізу": ЄС затвердив перехідні правила

Євросоюз затвердив перехідні правила торгівлі з Україною. Вони діятимуть, починаючи з 6 червня.
Про це заявив представник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Він розповів, що Єврокомісія сьогодні, 22 травня, ухвалила імплементаційний акт, який передбачає тимчасові заходи в торгівлі з Україною. Вони набудуть чинності з 6 червня - наступного дня після того, як завершиться дія "торгового безвізу".
Таке рішення ухвалили в рамках так званої комітетської процедури - його затвердили представники країн-членів у комітеті, що діє при Єврокомісії.
Уйварі звернув увагу, що рішення діятиме тимчасово - до того часу, поки з Україною не укладуть довгострокову угоду в рамках Угоди про асоціацію.
Без таких тимчасових заходів торгівля між Україною та ЄС проводилася б за тими правилами, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, "торговий безвіз" дає змогу безмитно ввозити всі українські товари до країн Євросоюзу.
"Торговий безвіз" діє до 5 червня цього року, блок вирішив його не продовжувати на тлі невдоволення з боку країн-сусідів України.
Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що припинення дії "торгового безвізу" було однією з його цілей.
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