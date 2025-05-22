Украина останется без "торгового безвиза": ЕС утвердил переходные правила

Евросоюз утвердил переходные правила торговли с Украиной. Они будут действовать, начиная с 6 июня.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Он рассказал, что Еврокомиссия сегодня, 22 мая, приняла имплементационный акт, который предусматривает временные меры в торговли с Украиной. Они вступят в силу с 6 июня - на следующий день после того, как завершится действие "торгового безвиза".
Такое решение было принято в рамках так называемой комитетской процедуры - его утвердили представители стран-членов в комитете, действующем при Еврокомиссии.
Уйвари обратил внимание, что решение будет действовать временно - до того, пока с Украиной не заключат долгосрочное соглашение в рамках Соглашения об ассоциации.
Без таких временных мер торговля между Украиной и ЕС проводилась бы по тем правилам, которые действовали до начала полномасштабного вторжения России.
Напомним "торговый безвиз" позволяет беспошлинно ввозить все украинские товары в страны Евросоюза.
"Торговый безвиз" действует до 5 июня этого года, блок решил его не продлевать на фоне недовольства со стороны стран-соседей Украины.
В частности, премьер Польши Дональд Туск заявлял, что прекращение действия "торгового безвиза" было одной из его целей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.