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Украина останется без "торгового безвиза": ЕС утвердил переходные правила

Иллюстративное фото: Украина и ЕС будут торговать по новым правилам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз утвердил переходные правила торговли с Украиной. Они будут действовать, начиная с 6 июня.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Он рассказал, что Еврокомиссия сегодня, 22 мая, приняла имплементационный акт, который предусматривает временные меры в торговли с Украиной. Они вступят в силу с 6 июня - на следующий день после того, как завершится действие "торгового безвиза". 

Такое решение было принято в рамках так называемой комитетской процедуры - его утвердили представители стран-членов в комитете, действующем при Еврокомиссии.

Уйвари обратил внимание, что решение будет действовать временно - до того, пока с Украиной не заключат долгосрочное соглашение в рамках Соглашения об ассоциации. 

Без таких временных мер торговля между Украиной и ЕС проводилась бы по тем правилам, которые действовали до начала полномасштабного вторжения России. 

"Торговый безвиз"

Напомним "торговый безвиз" позволяет беспошлинно ввозить все украинские товары в страны Евросоюза.

"Торговый безвиз" действует до 5 июня этого года, блок решил его не продлевать на фоне недовольства со стороны стран-соседей Украины.

В частности, премьер Польши Дональд Туск заявлял, что прекращение действия "торгового безвиза" было одной из его целей.

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