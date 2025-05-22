Украина останется без "торгового безвиза": ЕС утвердил переходные правила

Он рассказал, что Еврокомиссия сегодня, 22 мая, приняла имплементационный акт, который предусматривает временные меры в торговли с Украиной. Они вступят в силу с 6 июня - на следующий день после того, как завершится действие "торгового безвиза".

Такое решение было принято в рамках так называемой комитетской процедуры - его утвердили представители стран-членов в комитете, действующем при Еврокомиссии.

Уйвари обратил внимание, что решение будет действовать временно - до того, пока с Украиной не заключат долгосрочное соглашение в рамках Соглашения об ассоциации.

Без таких временных мер торговля между Украиной и ЕС проводилась бы по тем правилам, которые действовали до начала полномасштабного вторжения России.