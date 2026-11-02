Україна залишається без власної сталі: як зупинка металургії вплине на будівництво

Україна нарощує імпорт сталі

Як відомо, через російські удари зупинилися підприємства Групи "Метінвест", "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Інтерпайп". У результаті внутрішнє виробництво сталі різко скоротилося, а запаси арматури та прокату почали вичерпуватися.

За даними "Укрметалургпрому", частка імпорту у внутрішньому споживанні зросла з 22,6% у 2021 році до 46,8% за три квартали 2026-го. Зокрема, за цей період Україна імпортувала 84 тисячі тонн арматури - майже в півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основними постачальниками стали Китай і Туреччина. Водночас окремі види металопродукції доводиться закуповувати на менш звичних ринках. Наприклад, у вересні значні обсяги арматури надійшли з Єгипту, а катанку для виробництва сіток почали імпортувати з Молдови.

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Поки ринок частково підтримують складські запаси. У "Метінвесті" заявили, що протягом місяця можуть забезпечити близько 95% прогнозованого попиту, однак за окремими позиціями дефіцит уже відчутний.

Логістичні проблеми

За оцінкою GMK Center, щомісячний дефіцит найбільш затребуваних видів прокату вже становить близько 200 тисяч тонн. Імпорт поки не компенсує нестачу.

"Знайти постачальників на такі великі партії і доставити метал суходолом в умовах заблокованих портів - це колосальний виклик для галузі", - зазначив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Швидко збільшити поставки заважають логістичні обмеження. Метал доводиться перевозити через порти Румунії та Болгарії, а потім доставляти в Україну залізницею або автотранспортом. Такий маршрут може займати щонайменше два місяці.

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Додаткові витрати створює подорожчання внутрішніх перевезень. Зокрема, серпневе підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30% збільшило собівартість перевезення продукції.

Ризики подорожчання будівництва

Проблеми з постачанням металу вже впливають на будівельний сектор. Компанії змушені шукати альтернативних постачальників і враховувати ризики подальшого зростання цін.

Зокрема, у KAN Development заявили, що без імпорту арматури будівництво може зіткнутися із серйозними обмеженнями.

"Резерв тане, і без імпорту будівництво зупиниться. Ситуація, коли базовий прокат доводиться імпортувати, для нас абсолютно нова", - зазначив засновник компанії Ігор Ніконов.

За його оцінкою, лише за останній рік собівартість будівництва зросла на 30-35%, а арматура подорожчала приблизно на 60%.

Як зазначається у матеріалі, головна зміна вже відбулася, адже Україна з великого виробника та експортера сталі перетворюється на імпортозалежний ринок. Для будівництва це означає дорожчу логістику, довші строки поставок і додатковий тиск на собівартість проєктів.