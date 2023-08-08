Україна закрила 280 міжнародних автобусних маршрутів

Як зазначили в прес-службі, міністерство розпочало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Першим кроком у цьому напрямку стало упорядкування переліку міжнародних автобусних маршрутів.

Так, за рішенням профільної Комісії було закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів, з яких:

Маршрути без відповідних дозволів з боку Польщі - 118;

Маршрути, що ведуть до РФ - 140;

Маршрути до Польщі, заяви щодо закриття яких подали перевізники - 22.

"Зараз міністерство розпочинає масштабні зміни у сфері міжнародних автобусних перевезень. Перший крок - це верифікація всіх міжнародних маршрутів, щоб мати актуальний перелік. Це дозволить нам бачити реальну ситуацію із перевезеннями та, зокрема, планувати роботу сервісу єЧерга для перетину кордону автобусам", - сказав заступник міністра Сергій Деркач.

За словами Деркача, після верифікації маршрутів до Польщі, така ж робота буде відбуватись із маршрутами, що ведуть до інших країн.

Окрема увагу міністерство приділить маршрутам, які пролягають через тимчасово окуповані території, але які не можуть виконуватись повноцінно чи взагалі не функціонують. У такому випадку, перевізник має звернутись до міністерства із заявою щодо скасування чи внесення змін до маршруту.

Електронна черга на кордоні

Як повідомлялося, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою. При цьому для вантажівок запровадили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

Крім того, з серпня електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацювала на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".