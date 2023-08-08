RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина закрыла 280 международных автобусных маршрутов

Фото: Украина закрыла 140 автобусных маршрутов в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине закрыли 280 международных автомобильных маршрутов, ведущих в направлении Польши и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе, министерство приступило к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. Первым шагом в этом направлении стало упорядочение перечня международных автобусных маршрутов.

Так, по решению профильной Комиссии было закрыто 280 международных автомобильных маршрутов, из которых:

  • Маршруты без соответствующих разрешений со стороны Польши - 118;
  • Маршруты, ведущие в РФ - 140;
  • Маршруты в Польшу, заявления о закрытии которых подали перевозчики - 22.

"Сейчас министерство начинает масштабные изменения в сфере международных автобусных перевозок. Первый шаг - это верификация всех международных маршрутов, чтобы иметь актуальный перечень. Это позволит нам видеть реальную ситуацию с перевозками и, в частности, планировать работу сервиса єЧерга для пересечения границы автобусам", - сказал заместитель министра Сергей Деркач.

По словам Деркача, после верификации маршрутов в Польшу, такая же работа будет проходить с маршрутами, ведущими в другие страны.

Отдельное внимание министерство уделит маршрутам, пролегающим через временно оккупированные территории, но которые не могут выполняться полноценно или вообще не функционируют. В таком случае перевозчик должен обратиться в министерство с заявлением об отмене или внесении изменений в маршрут.

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой. При этом для грузовиков ввели обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

Кроме того, с августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшаавтобуси