Україна закликала ввести санкції проти російських дипломатів та товарів подвійного призначення

"Важливо, щоб російські представники були максимально дипломатично ізольовані", - заявив він.

Це пов'язано з тим, що їхнє завдання - пропагувати війну проти України і виправдовувати військові злочини.

При цьому посол розкритикував той факт, що міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову було надано сцену в Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку.

Він також розкритикував той факт, що російських депутатів було знову прийнято до Парламентської асамблеї ОБСЄ тільки для того, щоб "поширювати там брехню".

13-й пакет санкцій проти РФ

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.