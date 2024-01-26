Украина призвала ввести санкции против российских дипломатов и товаров двойного назначения

"Важно, чтобы российские представители были максимально дипломатически изолированы", - заявил он.

Это связано с тем, что их задача - пропагандировать войну против Украины и оправдывать военные преступления.

При этом посол раскритиковал тот факт, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову была предоставлена сцена в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он также раскритиковал тот факт, что российские депутаты были вновь приняты в Парламентскую ассамблею ОБСЕ только для того, чтобы "распространять там ложь".

13-й пакет санкций против РФ

ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

При этом Чехия хочет включить в 13-й пакет санкций ограничение на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.

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