Україна закликала Раду безпеки ООН найближчим часом розглянути наслідки війни РФ

За словами постпреда, настав час повернути права людини в компетенцію Ради безпеки і детально розглянути доповіді генсека про ситуацію на окупованій території України.

"Пора примирити ці розбіжності та відновити цілісність усієї системи Організації Об'єднаних Націй, як це задумано її засновниками", - сказав Кислиця.

Він нагадав, що у 1970-х роках питання прав людини були зняті з порядку денного в Нью-Йорку і "перенесені до милої, затишної, сонної Женеви".

Нагадаємо, під час засідання представниця генсека ООН Ільзе Брандс-Керіс заявила, що російська агресія проти України погіршила відносини між релігійними громадами.

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