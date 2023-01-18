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Украина призвала Совбез ООН в ближайшее время рассмотреть последствия войны РФ

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Артур Родивилов

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал членов Совбеза вернуться к практике обсуждения прав человека и организовать в ближайшее время полноценное заседание для рассмотрения последствий российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза, которое созвала Россия, чтобы обсудить якобы притеснения церкви МП.

По словам постпреда, пора вернуть права человека в компетенцию Совбеза и детально рассмотреть доклады генсека о ситуации на оккупированной территории Украины.

"Пора примирить эти разногласия и восстановить целостность всей системы Организации Объединенных Наций, как это было задумано ее учредителями", - сказал Кислица.

Он напомнил, что в 1970-х годах вопросы прав человека были сняты с повестки дня в Нью-Йорке и "перенесены в милую, уютную, сонную Женеву".

Напомним, во время заседания представительница генсека ООН Ильзе Брандс-Кэрис заявила, что российская агрессия против Украины ухудшила отношения между религиозными общинами.

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