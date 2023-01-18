Україна закликала Раду безпеки ООН найближчим часом розглянути наслідки війни РФ

Постпред України при ООН Сергій Кислица закликав членів Ради безпеки повернутися до практики обговорення прав людини та організувати найближчим часом повноцінне засідання для розгляду наслідків російської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради безпеки, яке скликала Росія, щоб обговорити нібито утиски церкви МП.

За словами постпреда, настав час повернути права людини в компетенцію Ради безпеки і детально розглянути доповіді генсека про ситуацію на окупованій території України.

"Пора примирити ці розбіжності та відновити цілісність усієї системи Організації Об'єднаних Націй, як це задумано її засновниками", - сказав Кислиця.

Він нагадав, що у 1970-х роках питання прав людини були зняті з порядку денного в Нью-Йорку і "перенесені до милої, затишної, сонної Женеви".

Нагадаємо, під час засідання представниця генсека ООН Ільзе Брандс-Керіс заявила, що російська агресія проти України погіршила відносини між релігійними громадами.

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