Украина призвала Совбез ООН в ближайшее время рассмотреть последствия войны РФ
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал членов Совбеза вернуться к практике обсуждения прав человека и организовать в ближайшее время полноценное заседание для рассмотрения последствий российской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза, которое созвала Россия, чтобы обсудить якобы притеснения церкви МП.
По словам постпреда, пора вернуть права человека в компетенцию Совбеза и детально рассмотреть доклады генсека о ситуации на оккупированной территории Украины.
"Пора примирить эти разногласия и восстановить целостность всей системы Организации Объединенных Наций, как это было задумано ее учредителями", - сказал Кислица.
Он напомнил, что в 1970-х годах вопросы прав человека были сняты с повестки дня в Нью-Йорке и "перенесены в милую, уютную, сонную Женеву".
Напомним, во время заседания представительница генсека ООН Ильзе Брандс-Кэрис заявила, что российская агрессия против Украины ухудшила отношения между религиозными общинами.
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