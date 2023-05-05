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Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" для вантажівок

Ілюстративне фото: Україна закликала Польщу розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" для вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України закликає Польщу припинити блокування пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", через яке виїзд та в'їзд вантажівок було припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві нагадали, що з ранку 4 травня польська сторона призупинила пропуск вантажівок через "Ягодин - Дорогуськ". Там дозволяли проїжджати лише тому транспорту, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин.

Така ситуація виникла через забастовку польських перевізників перед пунктом пропуску. Вони вимагають повернення дозволів на міжнародні вантажні автомобільні перевезення для українських перевізників на в'їзді до Польщі. Йдеться також про застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що через цей пункт пропуску проходить 40% вантажопотоку до Польщі. Блокування його роботи призводить до критичної ситуації для експорту.

За його словами, така ситуація несправедлива, вона шкодить нормальному веденню бізнесу між Польщею, Україною та країнами ЄС.

"Вважаємо сьогоднішній страйк штучним і таким, що суперечить спільним європейським прагненням і цінностям. Закликаємо наших колег, польських чиновників провести відповідні заходи щодо вирішення існуючої проблеми і роз'яснити протестуючим шляхи подолання непорозумінь", - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, що пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" заблокували, стало відомо сьогодні, 5 травня, вранці.

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