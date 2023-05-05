Украина призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" для грузовиков

В ведомстве напомнили, что с утра 4 мая польская сторона приостановила пропуск грузовиков через "Ягодин - Дорогуск". Там разрешали проезжать только тому транспорту, который перевозит гуманитарную помощь, небезопасные грузы и животных.

Такая ситуация образовалась из-за страйка польских перевозчиков перед пунктом пропуска. Они требуют возврат разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки для украинских перевозчиков на въезде в Польшу. Речь идет также о применении к украинским перевозчикам экологической нормы EURO4.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что через этот пункт пропуска проходит 40% грузопотока в Польшу. Блокировка его работы приводит к критической ситуации для экспорта.

По его словам, такая ситуация несправедливая, она вредит нормальному ведению бизнеса между Польшей, Украиной и странами ЕС.

"Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие меры по решению существующей проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений", - подчеркнул Кубраков.