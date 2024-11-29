Україна закликала НАТО запросити її до Альянсу на засіданні наступного тижня, - Reuters

Україна закликала НАТО надати їй запрошення на вступ до Альянсу на засіданні, яке відбудеться 3-4 грудня у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У листі, з яким ознайомилося видання, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО.
"Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", - наголосив він у листі.
За словами Сибіги, запрошення до НАТО стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію розв’язаної Росією війни, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ і використання України як полігону для випробувань нової зброї.
Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні цього року. Проте цього так і не сталося.
Київ наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.
Президент Володимир Зеленський називає запрошення до НАТО ключовим для перемоги України та прагне отримати його до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, побоюючись змін у політиці США.
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