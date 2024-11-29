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Украина призвала НАТО пригласить ее в Альянс на заседании на следующей неделе, - Reuters

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина призвала НАТО предоставить ей приглашение на вступление в Альянс на заседании, которое состоится 3-4 декабря в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, с которым ознакомилось издание, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к своим коллегам из НАТО.

"Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, приглашение в НАТО станет адекватным ответом союзников на постоянную эскалацию развязанной Россией войны, последней демонстрацией которой является привлечение десятков тысяч северокорейских войск и использование Украины в качестве полигона для испытаний нового оружия.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, состоявшемся в июле этого года. Однако этого так и не произошло.

Киев настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе подчеркивают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский называет приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится получить его к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь перемен в политике США.

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НАТОМИД УкраиныАндрей Сибига