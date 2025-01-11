Україна закликала до максимального тиску на Москву та Пхеньян після полону північнокорейців

Північнокорейські війська на війні проти України

Північна Корея надає військову підтримку Росії у війні проти України. За даними української розвідки, перші підрозділи військових з КНДР прибули до Курської області Росії 23 жовтня 2024 року.

Згодом повідомлялося про близько 12 тисяч північнокорейських військових у Росії. Українські сили вже вступили в бій із цими підрозділами на території Курської області.

Та днями навіть вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.

За словами президента України Володимира Зеленського, це завдання було з зірочкою, бо Росія робить все для того, щоб приховати участь військ КНДР в Курській області проти ЗСУ.

Пізніше СБУ розповіла подробиці про військових КНДР, взятих у полон ЗСУ в Курській області. Одного з них полонили бійці ССО, іншого - українські десантники.

У одного з них був при собі російський військовий квиток на чуже ім'я, у іншого - ніяких документів при собі не було. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами і наразі знаходяться у Києві, де з ними проводять слідчі дії.

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