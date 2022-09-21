Україна закликала Фінляндію закрити кордон з Росією

Україна закликає Фінляндію закрити кордон з Російською Федерацію, як це зробили країни Балтії і Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонниз справ України Дмитра Кулебу у Twitter .

"Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, оскільки ми захищаємо наш народ і нашу землю від російської агресії, яка триває. Я закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі в закритті кордону з Росією", - написав він.

Зазначимо, що сьогодні Кулеба застрівся з міністром закордонних справ Фінляндії Пеккою Хаавісто.

Нагадаємо, що Польща і країни Балтії запровадили додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії з 19 вересня.

Окрім того, 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та РФ.

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