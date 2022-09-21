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Украина призвала Финляндию закрыть границу с Россией

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 20:49
Украина призвала Финляндию закрыть границу с Россией Фото: Украина призвала Финляндию закрыть границу с Россией (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина призывает Финляндию закрыть границу с Российской Федерацией, как это сделали страны Балтии и Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Отметим, что сегодня Кулеба встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.

"Мы сосредоточились на дальнейшей военной помощи Украине, поскольку мы защищаем наш народ и нашу землю от продолжающейся российской агрессии. Я призвал Финляндию присоединиться к странам Балтии и Польши в закрытии границы с Россией", - написал он.

Напомним, что Польша и страны Балтии ввели дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России с 19 сентября.

Кроме того, 9 сентября Совет ЕС принял решение, которое полностью останавливает действие соглашения об упрощении визовом режиме между ЕС и РФ.

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