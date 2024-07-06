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Україна закликала Болгарію не використовувати тему війни в політичних цілях

Фото: прапор Болгарії (Getty-Images)
Автор: Едуард Ткач

Посольство України в Болгарії закликало усіх болгарських офіційних осіб та усі політичні сили не використовувати тему війни в політичних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост відомства на сторінці Facebook.

 

У посольстві наголосили, що українці щодня платять найстрашнішу ціну за стримання агресора. Так країна відреагувала на те, що Болгарія на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні планувала запропонувати мирні переговори між Росією та Україною і виступити посередником.

Також в українському відомстві зазначили, що заклики обмежити допомогу Україні не призведуть до миру. Сприяти зміцненню безпеки в усьому регіоні, відновленню поваги до міжнародного права та наближенню справедливого миру буде лише збільшення оборонної допомоги для України.

"Заклики обмежити чи заблокувати допомогу Україні практично означають спонукання сприяти державі-агресору. Уповільнення чи обмеження надання необхідної допомоги Україні призведе не до миру, а до більшої кількості жертв і наближення фронту до кордонів ЄС", - йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що Україна спільно з союзниками працює над реалізацією формули миру президента України Володимира Зеленського. Зокрема, українська сторона вдячна Болгарії і прем'єр-міністру Дімітру Главчеву за участь в Саміті миру у Швейцарії, який відбувався 15 та 16 червня.

"Лише спільними зусиллями світова спільнота може і має примусити агресора припинити загарбницьку війну та відновити мир. Відновлення безпеки можливе виключно через об'єднання зусиль", – наголосили в українському посольстві у Болгарії.

Крім того, Україна висловила слова подяки Болгарії за ухвалені рішення на підтримку української держави та всю надану політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну та оборонну практичну допомогу.

"Це є значним внеском у нашу спільну перемогу, підтвердженням історично дружніх українсько-болгарських відносин та взаємодопомоги у скрутні часи. Висловлюючи вдячність, Посольство України закликає до консолідації усіх політичних сил і громадянського суспільства для посилення допомоги Україні в ім’я відновлення сталого миру і справедливості", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, що починаючи з липня, Туреччина, Румунія та Болгарія розпочали спільну операцію з розмінування Чорного моря.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно висновків американського Інституту вивчення війни (ISW), "остаточне" припинення війни в логіці російського диктатора Володимира Путіна передбачає знищення української державності.

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Війна в Україні