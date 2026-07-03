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Україна закликає НАТО вперше визнати її нову роль у блоці

09:14 03.07.2026 Пт
2 хв
Саміт Альянсу в Анкарі може стати доленосним для Києва
aimg Юлія Капітонова
Фото: відносини України та НАТО мають вийти на новий рівень (Getty Images)

Київ прагне, щоб в НАТО офіційно визнали нову роль України в системі євроатлантичної безпеки. Це рішення можуть ухвалити вже незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Місії України при НАТО Альони Гетьманчук.

Напередодні саміту НАТО в Анкарі Україна розраховує, що союзники офіційно визнають її нову роль у системі євроатлантичної безпеки.

Київ закликає, щоб у підсумковій декларації врешті закріпили статус України як держави, яка не лише отримує підтримку від Альянсу, а й сама зміцнює його безпеку.

"Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги", - пояснила Альона Гетьманчук.

За її словами, майбутній саміт в Анкарі стане першим, в якому Україна братиме участь уже в новому статусі. Проте вкрай важливо, що члени НАТО відобразили цей факт у фінальній декларації.

Очільниця Місії зауважила, що протягом останніх років співпраця Києва з Альянсом вийшла на новий рівень. Важливу роль тепер відіграють саме інтеграція України до структур НАТО та її практичний внесок у колективну безпеку.

Раніше РБК-Україна писало, що генсек НАТО Марк Рютте похвалив успіхи України у війні з Росією та дав свій прогноз щодо мирних перемовин.

Також стало відомо, чому саміт Альянсу в Албанії неочікувано опинився під питанням.

Окрім того, розвідка Швеції спрогнозувала майбутнє Росії, якщо голова Кремля Володимир Путін відійде від влади.

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