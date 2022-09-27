ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" маршрути для експорту зерна постійними

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 27 вересня 2022 02:08
Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" маршрути для експорту зерна постійними Фото: Україна закликає ЄС допомогти зробити "аварійні" продовольчі маршрути постійними (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Україна в понеділок закликала Європейський союз підтримати плани зробити екстрені шляхи експорту зерна постійними, інвестувавши як мінімум у п'ять прикордонних терміналів та трубопровід, яким надходитиме соняшникова олія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр сільського господарства України Микола Сольський заявив колегам із ЄС та Європейської комісії, що Києву потрібна фінансова підтримка, щоб зменшити залежність від експорту у Чорному морі, який Росія раніше заблокувала.

Він зазначив, що Україна потребує допомоги, щоб збільшити свій парк вантажівок до 16 000 одиниць.

Мають бути збудовані п'ять прикордонних терміналів вартістю 25-30 мільйонів доларів кожен. Вартість трубопроводу олії буде залежати від його маршруту.

Сольський заявив, що морські перевезення є дешевшими, але для врожаю на заході України відстань до балтійських портів була не далі, ніж до Чорного моря, де Україна зіткнеться з "непередбачуваним сусідом" навіть після війни.

"Україні необхідні маршрути через дружні демократичні країни для підтримки бізнесу", - сказав він.

Комісар із сільського господарства Януш Войцеховський сказав, що попросить виконавчу владу ЄС оцінити способи фінансування таких ініціатив.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін пригрозив обмежити вивіз зерна з України через те, що велика кількість зерна нібито вирушила не до найбідніших країн, а до Євросоюзу і заявив, що планує обговорити це з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
продовольственный кризис
NEWS
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
Актуальна карта бойових дій в Україні: що змінилося на фронтах
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни