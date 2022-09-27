Украина призывает ЕС помочь сделать "аварийные" маршруты для экспорта зерна постоянными

Украина в понедельник призвала Европейский союз поддержать планы сделать экстренные пути экспорта зерна постоянными, инвестировав как минимум в пять пограничных терминалов и трубопровод, по которому будет поступать подсолнечное масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский заявил коллегам из ЕС и Европейской комиссии, что Киеву нужна финансовая поддержка, чтобы уменьшить зависимость от экспорта в Черном море, который Россия ранее заблокировала.

Он отметил, что Украина нуждается в помощи, чтобы увеличить свой парк грузовиков до 16 000 единиц.

Должны быть построены пять пограничных терминалов стоимостью 25-30 миллионов долларов каждый. Стоимость трубопровода подсолнечного масла будет зависеть от его маршрута.

Сольский заявил, что морские перевозки дешевле, но для урожая на западе Украины расстояние до балтийских портов было не дальше, чем до Черного моря, где Украина столкнется с "непредсказуемым соседом" даже после войны.

"Украине необходимы маршруты через дружественные демократические страны для поддержания бизнеса", - сказал он.

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сказал, что попросит исполнительную власть ЕС оценить способы финансирования таких инициатив.