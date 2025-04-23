Україна закинула шість шайб у ворота Австрії на юнацькому ЧС з хокею

Хокей, ЧС-2025 (U-18), Дивізіон 1A, 2-й тур

Україна U-18 – Австрія U-18 – 6:3

Шайби: Скороходов, Воротеляк, Ратушняк, Шибінський, Оліфірчук, Кураєв – Вашінг, Шнабль, Бузек

До очної зустрічі команди підійшли, маючи однакові результати – перемогу та поразку в двох стартових матчах. "Синьо-жовті" спочатку розгромили угорців (7:1), але потім поступились Данії – 1:5. Австрійці навпаки – перший матч програли Данії (3:5), а потім здобули три бали в протистоянні зі Словенією (4:1).

У грі проти австрійців "синьо-жовті" відкрили рахунок вже на третій хвилині, коли відзначився Скороходов. Проте наприкінці першого періоду австрійці відновив паритет – 1:1.

Вирішальною стала друга частина матчу, яка завершилась з розгромною перевагою українців – 5:1. На голи Воротеляка, Ратушняка, Шибінського, Оліфірчука та Кураєва австрійці відповіли лише однією закинутою шайбою. Таким чином, після 40 хвилин зустрічі рахунок був – 6:2 на користь підопічних Олександра Бобкіна.

Заключний період пройшов значно спокійніше, проте у його завершенні суперникам нашої команди вдалося скоротити відставання до трьох шайб.

Матч Україна – Австрія відкрив програму третього туру. Сьогодні також зіграють між собою Словенія – Угорщина та Казахстан – Данія.

Наразі турнірна таблиця має такий вигляд:

Данія – 6 очок (2 матчі) Україна – 6 (3) Казахстан – 4 (2) Австрія – 3 (3) Словенія – 2 (2) Угорщина – 0 (2)

Україні залишилось провести ще два поєдинки – з новачками дивізіону. Спочатку зі Словенією, яка минулого року стала найкращою серед учасників турніру 1В. А потім з Казахстаном, який у 2024-му вилетів з еліти.

Матчі збірної України на юнацькому ЧС-2025

24 квітня (четвер), 13:30. Україна – Словенія

26 квітня (субота), 20:30. Україна – Казахстан

Чемпіонат світу з хокею серед юнацьких збірних у Дивізіоні 1А проходить в угорському Секешфегерварі. Переможець турніру отримає право наступного року зіграти в елітному Топ-дивізіоні. Остання команда – відправиться до Дивізіону 1В.