Украина забросила шесть шайб в ворота Австрии на юношеском ЧМ по хоккею

Хоккей, ЧМ-2025 (U-18), Дивизион 1A, 2-й тур

Украина U-18 - Австрия U-18 - 6:3

Шайбы: Скороходов, Воротеляк, Ратушняк, Шибинский, Олифирчук, Кураев - Вашинг, Шнабль, Бузек

К очной встрече команды подошли, имея одинаковые результаты - победу и поражение в двух стартовых матчах. "Сине-желтые" сначала разгромили венгров (7:1), но затем уступили Дании - 1:5. Австрийцы наоборот - первый матч проиграли Дании (3:5), а затем получили три балла в противостоянии со Словенией (4:1).

В игре против австрийцев "сине-желтые" открыли счет уже на третьей минуте, когда отличился Скороходов. Однако в конце первого периода австрийцы восстановил паритет - 1:1.

Решающей стала вторая часть матча, которая завершилась с разгромным преимуществом украинцев - 5:1. На голы Воротеляка, Ратушняка, Шибинского, Олифирчука и Кураева австрийцы ответили лишь одной заброшенной шайбой. Таким образом, после 40 минут встречи счет был - 6:2 в пользу подопечных Александра Бобкина.

Заключительный период прошел значительно спокойнее, однако в его завершении соперникам нашей команды удалось сократить отставание до трех шайб.

Матч Украина - Австрия открыл программу третьего тура. Сегодня также сыграют между собой Словения - Венгрия и Казахстан - Дания.

Сейчас турнирная таблица выглядит следующим образом:

Дания - 6 очков (2 матча) Украина - 6 (3) Казахстан - 4 (2) Австрия - 3 (3) Словения - 2 (2) Венгрия - 0 (2)

Украине осталось провести еще два поединка - с новичками дивизиона. Сначала со Словенией, которая в прошлом году стала лучшей среди участников турнира 1В. А затем с Казахстаном, который в 2024-м вылетел из элиты.

Матчи сборной Украины на юношеском ЧМ-2025

24 апреля (четверг), 13:30. Украина - Словения

26 апреля (суббота), 20:30. Украина - Казахстан

Чемпионат мира по хоккею среди юношеских сборных в Дивизионе 1А проходит в венгерском Секешфехерваре. Победитель турнира получит право в следующем году сыграть в элитном Топ-дивизионе. Последняя команда - отправится в Дивизион 1В.