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Україна "загнала" флот РФ у Новоросійськ, "Калібри" з моря не запускаються

16:14 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Росія не запускає "Калібри" з моря (Getty Images)

РФ перестала запускати ракети "Калібр" по Україні з моря. Це відбувається понад 5 місяців.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву в ефірі телемарафону речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Росія не запускає "Калібри" з моря

РФ перестала запускати ракети "Калібр" безпосередньо з Чорного моря. Хоча ворожа авіація над акваторією достатньо активна. Проте літаки та гелікоптери тримаються за 100 км від Сил оборони, каже Плетенчук.

Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходить у Чорне море, зауважив речник ВМС

Тож запуски "Калібрів" відбуваються з гавані, що дуже небезпечно для самих росіян, уточнив Плетенчук.

"Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі... Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили - краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там (у гавані – ред.) мало нікому не покажеться", - каже Плетенчук.

Він констатував, що ворог все одно застосовує крилаті ракети морського базування. Водночас підводні носії виявилися обмеженими - пуски з гавані вони не здійснюють та не виходять у море.

Раніше РБК-Україна писало, що стали відомі наслідки атаки 12 серпня по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Пошкоджень зазнали два фрегати Чорноморського флоту.

Крім того, у Новоросійську в ніч на 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен". Це носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України.

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Чорноморський флотВійна Росії проти України