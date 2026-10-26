Україна "загнала" флот РФ у Новоросійськ, "Калібри" з моря не запускаються

Росія не запускає "Калібри" з моря

РФ перестала запускати ракети "Калібр" безпосередньо з Чорного моря. Хоча ворожа авіація над акваторією достатньо активна. Проте літаки та гелікоптери тримаються за 100 км від Сил оборони, каже Плетенчук.

Чорноморський флот РФ, який базується у Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходить у Чорне море, зауважив речник ВМС

Тож запуски "Калібрів" відбуваються з гавані, що дуже небезпечно для самих росіян, уточнив Плетенчук.

"Кажуть, що у Чорному морі топлять російські кораблі... Тому, відповідно, вони, мабуть, вирішили - краще ракети запускати з власної гавані, попри те, що, якщо воно здетонує, то там (у гавані – ред.) мало нікому не покажеться", - каже Плетенчук.

Він констатував, що ворог все одно застосовує крилаті ракети морського базування. Водночас підводні носії виявилися обмеженими - пуски з гавані вони не здійснюють та не виходять у море.