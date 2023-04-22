Україна задіє передове програмне забезпечення для судів над російськими воєнними злочинцями

Компанія повідомила, що Palantir, яка поставила Україні системи, які допомагають їй відстежувати танки та підтримувати біженців, тепер працює з Офісом генерального прокурора країни, щоб дозволити слідчим по всій Європі об'єднувати та обробляти дані.

За даними Palantir, його програмне забезпечення поєднуватиме дані розвідки та супутникові знімки для створення карти доказів, наприклад, для встановлення близькості російського обладнання до місця злочину або для збирання фотографій, які українці завантажили до соціальних мереж.

Генеральний прокурор України Андрій Костін сказав у заяві, наданій Palantir: "Аналіз такої кількості доказів був би практично неможливим без сучасних ІТ-рішень".

Дані, які оброблятиме програмне забезпечення Palantir, стосуються заяв про вбивства, зґвалтування, тортури та руйнування, які є частиною більш ніж 80 тисяч злочинів, зареєстрованих в Україні з моменту вторгнення Росії більше року тому.