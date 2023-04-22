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Украина задействует передовое ПО для судов над российскими военными преступниками

Фото: Украина использует Big Data для поиска российских военных преступников (palantir.com)
Автор: Александр Белоус

Украина планирует использовать программное обеспечение от американского поставщика аналитических данных Palantir Technologies, чтобы помочь ей в судебном преследовании военных преступлений, совершенных Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания сообщила, что Palantir, которая поставила Украине системы, которые помогают ей отслеживать танки и поддерживать беженцев, теперь работает с Офисом генерального прокурора страны, чтобы позволить следователям по всей Европе объединять и обрабатывать данные.

По данным Palantir, его программное обеспечение будет сочетать данные разведки и спутниковые снимки для создания карты улик, например, для установления близости российского оборудования к месту преступления или для сбора фотографий, которые украинцы загрузили в социальные сети.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал в заявлении, предоставленном Palantir: "Анализ такого количества доказательств был бы практически невозможен без современных ИТ-решений".

Данные, которые будет обрабатывать программное обеспечение Palantir, относятся к заявлениям об убийствах, изнасилованиях, пытках и разрушениях, которые являются частью более чем 80 тысяч преступлений, зарегистрированных в Украине с момента вторжения России более года назад.

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