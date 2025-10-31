Україна заборонила експорт необробленої деревини

"За результатами поїздки на Рівненщину на запит бізнесу уряд ухвалив важливе рішення - тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію", - повідомила Свириденко.

За її словами, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення. Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини.

Водночас військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини також залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку.

Крім того, як зазначила прем'єр, війна принесла значну шкоду довкіллю. Частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. Тому експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

"Рішення передбачає ліцензування експорту - нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини", - додала Свириденко.