Украина запретила экспорт необработанной древесины

"По результатам поездки в Ровенскую область на запрос бизнеса правительство приняло важное решение - временно запретил экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию", - сообщила Свириденко.

По ее словам, объем лесозаготовки в Украине существенно сократился за время полномасштабного вторжения. Предприятия, которые могли бы работать, простаивают или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины.

В то же время войско нуждается в древесине для своих нужд. От наличия древесины также зависит жизнь в сельских громадах, где дрова являются ключевым ресурсом для отопления зимой.

Кроме того, как отметила премьер, война принесла значительный вред окружающей среде. Часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду.

"Решение предусматривает лицензирование экспорта - нулевую квоту до конца года. Продолжаем нарабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины", - добавила Свириденко.