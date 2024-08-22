Заступник міністра освіти не виключив навчання дітей в Курській області. МОН спростувало

Що сказав Винницький

Сьогодні на брифінгу Винницький заявив, що міжнародне гуманітарне право не дозволяє переміщення неповнолітніх громадян через кордон в умовах окупації або військових дій.

"Ми дуже сильно засуджуємо нашого ворога, який переміщує дітей українських громадян на територію РФ. Ми вважаємо це фундаментальним порушенням людських прав. Тому однозначно не йдеться про будь-яке переміщення дітей із Курської області на територію України", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що якщо ситуація триватиме далі так, як вона розвивається зараз, то наприкінці вересня чи на початку жовтня МОН доведеться складати план того, як Україна буде забезпечувати освіту на тих територіях неповнолітнім дітям.

Яка позиція МОН

В коментарі РБК-Україна у міністерстві заявили, що заява Винницького є виключно його особистою думкою.

"Міністерством освіти і науки жодних відповідних офіційних рішень не ухвалювалося. Заява Винницького є виключно його особистою думкою і припущеннями та не є офіційною позицією МОН", - наголосили у міністерстві.