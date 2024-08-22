Украина обеспечит образование детям в Курской области при необходимости, - замминистра

Винницкий напомнил, что международное гуманитарное право не разрешает перемещение несовершеннолетних граждан через границу в условиях оккупации или военных действий.

"Мы очень сильно осуждаем нашего врага, который перемещает детей украинских граждан на территорию РФ. Мы считаем это фундаментальным нарушением человеческих прав. Поэтому однозначно речь не идет о каком-либо перемещении детей из Курской области на территорию Украины", - отметил он.

Замминистра добавил, что если ситуация будет продолжаться так, как она развивается сейчас, то в конце сентября или начале октября МОН придется составлять план того, как Украина будет обеспечивать образование на тех территориях несовершеннолетним детям.