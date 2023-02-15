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Украина обеспечена поддержкой Конгресса США на двухпартийной основе, - Маркарова

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Среда 15 февраля 2023 17:29
Украина обеспечена поддержкой Конгресса США на двухпартийной основе, - Маркарова Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Конгресс США поддерживает Украину на очень сильной двухпартийной основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Маркарову во время Kyiv Jewish Forum.

"Я не вижу признаков усталости от Украины. Работая с предыдущим Конгрессом, сейчас активно работая с новым Конгрессом, работая с администрацией, работая со всеми здесь в Вашингтоне и везде в Соединенных Штатах, я чувствую очень сильную двухпартийную поддержку и поддержку многих людей. Мы также видим это в результатах социологических опросов", - подчеркнула Маркарова.

Она считает, что со стороны США более эффективно, выгодно и дешевле помочь Украине выиграть эту войну, пока она еще на территории Украины. В противном случае Россия нападет на другие страны.

"Если не Украина, то многие страны НАТО окажутся под угрозой этого агрессивного российского режима. Нам не нужны натовские сапоги на земле. Нам нужно получить больше оружия, больше санкций для России, больше поддержки для Украины, чтобы поскорее закончить эту войну", - заявила посол Украины в США.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

Во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.

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