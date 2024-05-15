Україна взяла участь у засіданні Військового комітету ЄС: які питання обговорювали

Військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан 15 травня взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського союз у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, засідання очолив голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Бріґер. Серед тем, які піднімалися під час засідання, були: питання коротко- та середньострокової підтримки України державами-членами ЄС;

стан діяльності та результати останньої операції Військово-морських сил Європейського союзу (EUNAVFOR) ASPIDES, проведеної в регіоні Червоного моря;

стан підготовки сил швидкого реагування ЄС - Rapid Deployment Capacity (RDC). Також начальники оборонних відомств країн-членів ЄС обговорили поточний стан ключових військових цілей та робочих напрямків впровадження Стратегічного компасу та майбутнє військових місій ЄС і роль стратегічних комунікацій у їх підтримці.