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Україна взяла участь у засіданні Військового комітету ЄС: які питання обговорювали

Середа 15 травня 2024 22:31
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Україна взяла участь у засіданні Військового комітету ЄС: які питання обговорювали Фото: начальники оборонних відомств країн ЄС на засіданні Військового комітету(facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Тетяна Степанова

Військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан 15 травня взяв участь у засіданні Військового комітету Європейського союз у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомляється, засідання очолив голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Бріґер.

Серед тем, які піднімалися під час засідання, були:

  • питання коротко- та середньострокової підтримки України державами-членами ЄС;
  • стан діяльності та результати останньої операції Військово-морських сил Європейського союзу (EUNAVFOR) ASPIDES, проведеної в регіоні Червоного моря;
  • стан підготовки сил швидкого реагування ЄС - Rapid Deployment Capacity (RDC).

Також начальники оборонних відомств країн-членів ЄС обговорили поточний стан ключових військових цілей та робочих напрямків впровадження Стратегічного компасу та майбутнє військових місій ЄС і роль стратегічних комунікацій у їх підтримці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО 16 травня проведе засідання найвищого військового органу - Військовий комітет. В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

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