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НАТО скликає військовий комітет, серед тем - Україна

Понеділок 29 квітня 2024 21:14
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НАТО скликає військовий комітет, серед тем - Україна Ілюстративне фото: НАТО у травні скликає засідання війсткового комітету (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Північноатлантичний Альянс 16 травня проведе засідання найвищого військового органу - Військовий комітет. В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як розповіли у відомстві, на засіданні Військового комітету НАТО буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер. Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.

Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.

Варто зауважити, що одна з частин засідання буде присвячена Україні.

"На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни Росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу", - сказано у повідомленні.

З цього слідує, що на засіданні НАТО може з'явитись головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський або ж інший уповноважений представник України.

Україна та НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО ще з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді президент Володимир Зеленський наполягав на прискореному вступі України до НАТО,

А вже у 2024 році Зеленський заявив, що Україна очікує від липневого саміту НАТО пропозицію щодо вступу в Альянс.

А сьогодні генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту в Київ заявив, що союзники навряд дійдуть до консенсусу щодо запрошення України в Альянс. У своїй промові він також заявив, що розуміє, що країни НАТО не дотримались обіцянок щодо постачання зброї Україні.

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