Украина приняла участие в заседании Военного комитета ЕС: какие вопросы обсуждали

Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан 15 мая принял участие в заседании Военного комитета Европейского союза в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, заседание возглавил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер. Среди тем, которые поднимались на заседании, были: вопросы кратко- и среднесрочной поддержки Украины государствами-членами ЕС;

состояние деятельности и результаты последней операции Военно-морских сил Европейского союза (EUNAVFOR) ASPIDES, проведенной в регионе Красного моря;

состояние подготовки сил быстрого реагирования ЕС - Rapid Deployment Capacity (RDC). Начальники оборонных ведомств стран-членов ЕС обсудили текущее состояние ключевых военных целей и рабочих направлений внедрения Стратегического компаса и будущее военных миссий ЕС и роль стратегических коммуникаций в их поддержке.