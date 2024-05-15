Украина приняла участие в заседании Военного комитета ЕС: какие вопросы обсуждали
Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан 15 мая принял участие в заседании Военного комитета Европейского союза в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Как сообщается, заседание возглавил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.
Среди тем, которые поднимались на заседании, были:
- вопросы кратко- и среднесрочной поддержки Украины государствами-членами ЕС;
- состояние деятельности и результаты последней операции Военно-морских сил Европейского союза (EUNAVFOR) ASPIDES, проведенной в регионе Красного моря;
- состояние подготовки сил быстрого реагирования ЕС - Rapid Deployment Capacity (RDC).
Начальники оборонных ведомств стран-членов ЕС обсудили текущее состояние ключевых военных целей и рабочих направлений внедрения Стратегического компаса и будущее военных миссий ЕС и роль стратегических коммуникаций в их поддержке.
Напомним, ранее мы сообщали, что НАТО 16 мая проведет заседание высшего военного органа - Военный комитет. В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.
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