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Украина приняла участие в заседании Военного комитета ЕС: какие вопросы обсуждали

Среда 15 мая 2024 22:31
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Украина приняла участие в заседании Военного комитета ЕС: какие вопросы обсуждали Фото: начальники оборонных ведомств країн ЕС на заседании Военного комитета (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Татьяна Степанова

Военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан 15 мая принял участие в заседании Военного комитета Европейского союза в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как сообщается, заседание возглавил глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

Среди тем, которые поднимались на заседании, были:

  • вопросы кратко- и среднесрочной поддержки Украины государствами-членами ЕС;
  • состояние деятельности и результаты последней операции Военно-морских сил Европейского союза (EUNAVFOR) ASPIDES, проведенной в регионе Красного моря;
  • состояние подготовки сил быстрого реагирования ЕС - Rapid Deployment Capacity (RDC).

Начальники оборонных ведомств стран-членов ЕС обсудили текущее состояние ключевых военных целей и рабочих направлений внедрения Стратегического компаса и будущее военных миссий ЕС и роль стратегических коммуникаций в их поддержке.

Напомним, ранее мы сообщали, что НАТО 16 мая проведет заседание высшего военного органа - Военный комитет. В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО.

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