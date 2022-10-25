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Україна вже зараз мусить створювати умови для втілення "плану Маршалла", - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлія Бойко

Потужний післявоєнний план розвитку України має передбачати відкриття світових ринків, доступні кредити для підприємців і опанування сучасних технологій. Але для реалізації новітнього "плану Маршалла" треба максимально вберегти промисловий і аграрний потенціал нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Що точно потрібно буде Україні після війни як складові "плану Маршалла". По-перше, відкрити нам світові ринки, щоб ми могли вільно продавати свою продукцію в усі країни світу. По-друге, українським підприємцям і виробникам потрібно буде мати необмежений фінансовий ресурс для відновлення своїх потужностей, тобто доступні кредити. Водночас для того, щоб успішно розвивати сучасну економіку, нам потрібні будуть технології, які треба буде опановувати в Україні та запускати всі високотехнологічні системи нашого виробництва", - заявила Тимошенко.

Але найголовніше, як наголосила Тимошенко, - це в сучасних складних умовах максимально захистити вітчизняні підприємства й аграрний сектор.

"Для того, щоб "план Маршалла" ми почали з абсолютно іншого рівня, нам сьогодні потрібно докласти неймовірних організаційних й інтелектуальних зусиль для збереження всього, що ми маємо. На жаль, такої програми збереження - індивідуальної для кожної галузі - у нас досі не здійснюється. Тому тут треба посилити роботу", - додала політик.

За її словами, держава має точково задовольняти потреби промисловості та аграрного сектору. Приміром, деяким підприємствам треба допомогти владнати питання оренди, іншим - зберегти трудовий колектив чи отримати доступний кредит. І безумовно для всіх - знизити податки.

"У нас залишилося 80 тисяч платників податків, а на них сьогодні припадає 99 тисяч перевіряючих усіх рівнів - починаючи від різних інспекцій, закінчуючи податковими, фінансовими, економічними службами для запобігання злочинів", - констатувала Тимошенко.

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Тимошенко