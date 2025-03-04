Україна вже виробляє третину необхідної зброї, мета - 50 відсотків, - Шмигаль

"До 35 млрд доларів на рік. Це вагомий здобуток. За два роки виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї у 2 рази, боєприпасів у 2,5 разів. Зараз ми виробляємо близько третини від необхідної нам зброї, наша мета 50 відсотків, щонайменше", - заявив Шмигаль.

Видатки на оборону

За даними Мінфіну, на забезпечення Сил оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн гривень. Із цієї суми 740 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд гривень - на виробництво та придбання БПЛА.

Ще в кінці грудня 2024-го голова уряду Денис Шмигаль заявляв, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) зросли в шість разів. Зокрема майже всі дрони для фронту виробляються в нашій країні.

За словами Міністра оборони України Рустема Умєрова, вже у 2025 році спроможності українського оборонно-промислового комплексу можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього є важливими два моменти.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що з початку повномасштабної війни виробництво вітчизняного озброєння різко зросло. Проте додав, що наша країна й надалі потребує підтримки з боку ЄС та США.