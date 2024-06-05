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Україна вже використовувала зброю США для ударів по Росії, - AP

Ілюстративне фото: ЗСУ били по території Росії зброєю США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники вже скористалися американською зброєю для завдання ударів по російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інформацію про удари по території РФ американською зброєю підтвердив виданню неназваний західний чиновник.

За словами джерела видання, зброя США використовувалася українськими захисниками "останніми днями".

Більше детальних подробиць західний чиновник не розкрив.

Дозвіл від США

Нагадаємо, США надавали Україні свою зброю за умови, що українські захисники не використовуватимуть її для ударів по російській території.

Нещодавно Вашингтон змінив свою позицію щодо цього питання. Президент США Джо Байден дозволив Україні використати американську зброю для атак на територію РФ, але з обмеженнями.

Зокрема, ЗСУ можуть бити лише по тій ділянці російської території, яка знаходиться біля українського кордону.

У мережі вже з'явилися чутки про те, що українські захисники за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS вдарили по ЗРК С-300/400, що знаходився у Бєлгородській області. З'явилися відповідні супутникові знімки.

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