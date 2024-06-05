Україна вже використовувала зброю США для ударів по Росії, - AP

Дозвіл від США

Нагадаємо, США надавали Україні свою зброю за умови, що українські захисники не використовуватимуть її для ударів по російській території.

Нещодавно Вашингтон змінив свою позицію щодо цього питання. Президент США Джо Байден дозволив Україні використати американську зброю для атак на територію РФ, але з обмеженнями.

Зокрема, ЗСУ можуть бити лише по тій ділянці російської території, яка знаходиться біля українського кордону.

У мережі вже з'явилися чутки про те, що українські захисники за допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS вдарили по ЗРК С-300/400, що знаходився у Бєлгородській області. З'явилися відповідні супутникові знімки.

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