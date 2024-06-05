Украина уже использовала оружие США для ударов по России, - AP

Разрешение от США

Напомним, США предоставляли Украине свое оружие с условием, что украинские защитники не будут использовать его для ударов по российской территории.

Недавно Вашингтон изменил свою позицию по этому вопросу. Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для атак на территорию РФ, но с ограничениями.

В частности, ВСУ могут бить только по тому участку российской территории, который находится возле украинской границы.

В сети уже появились слухи о том, что украинские защитники при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по ЗРК С-300/400, который находился в Белгородской области. Появились соответствующие спутниковые снимки.

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