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Украина уже использовала оружие США для ударов по России, - AP

Иллюстративное фото: ВСУ били по территории России оружием США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уже воспользовались американским оружием для нанесения ударов по российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Информацию об ударах по территории РФ американским оружием подтвердил изданию неназванный западный чиновник. 

По словам источника издания, оружие США использовалось украинскими защитниками "последние дни". 

Более детальных подробностей западный чиновник не раскрыл. 

Разрешение от США

Напомним, США предоставляли Украине свое оружие с условием, что украинские защитники не будут использовать его для ударов по российской территории.

Недавно Вашингтон изменил свою позицию по этому вопросу. Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для атак на территорию РФ, но с ограничениями.

В частности, ВСУ могут бить только по тому участку российской территории, который находится возле украинской границы.

В сети уже появились слухи о том, что украинские защитники при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS ударили по ЗРК С-300/400, который находился в Белгородской области. Появились соответствующие спутниковые снимки.

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