Україна вже використовує проти окупантів ракети Storm Shadow, - CNN

Видання стверджує, що інформацію про використання Україною ракет Storm Shadow підтвердили два американські чиновники і ще один західний. Їхні імена CNN не називає.

При цьому журналісти не розкривають більш детальних подробиць.

У Міноборони України відмовилися коментувати цю інформацію на після запиту СNN.