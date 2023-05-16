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Україна вже використовує проти окупантів ракети Storm Shadow, - CNN

Ілюстративне фото: Україна вже використовує проти окупантів ракети Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові вже застосовували проти російських окупантів далекобійні ракети Storm Shadow, які надала Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання стверджує, що інформацію про використання Україною ракет Storm Shadow підтвердили два американські чиновники і ще один західний. Їхні імена CNN не називає.

При цьому журналісти не розкривають більш детальних подробиць.

У Міноборони України відмовилися коментувати цю інформацію на після запиту СNN.

Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що такі ракети допоможуть прискорити завершення війни з Росією.

Більш детально про ракети Storm Shadow можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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