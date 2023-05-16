Украина уже использует против оккупантов ракеты Storm Shadow, - CNN

Издание утверждает, что информацию об использовании Украиной ракет Storm Shadow подтвердили два американских чиновника и еще один западный. Их имена CNN не называет.

При этом журналисты не раскрывают более детальных подробностей.

В Минобороны Украины отказались комментировать эту информацию по запросу СNN.