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Украина уже использует против оккупантов ракеты Storm Shadow, - CNN

Иллюстративное фото: Украина уже использует против оккупантов ракеты Storm Shadow (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уже применяли против российских оккупантов дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые предоставила Британия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание утверждает, что информацию об использовании Украиной ракет Storm Shadow подтвердили два американских чиновника и еще один западный. Их имена CNN не называет.

При этом журналисты не раскрывают более детальных подробностей.

В Минобороны Украины отказались комментировать эту информацию по запросу СNN.

Напомним, 11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что такие ракеты помогут ускорить завершение войны с Россией.

Более детально о ракетах Storm Shadow можете узнать в материале РБК-Украина.

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