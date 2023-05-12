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Рішення, яке прискорить завершення війни, - Подоляк про передачу ракет Storm Shadow

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П'ятниця 12 травня 2023 18:27
Рішення, яке прискорить завершення війни, - Подоляк про передачу ракет Storm Shadow Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Передача ракет Storm Shadow допоможе прискорити завершення війни. Водночас їх кількість необхідно збільшити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, іншим союзникам України також вартувало б прийняти відповідне рішення щодо передачі авіаційних далекобійних ракет.

"Storm Shadow. Оптимальне рішення для цього етапу війни. Оптимальне рішення для суттєвого прискорення фіналу. Подібні рішення потрібні й від інших партнерів. Кількість має значення.", - написав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія нещодавно офіційно підтвердила передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow.

Агентство розкривало усі подробиці щодо далекобійної зброї, яку отримали наші воїни. Дальність ураження до 290 кілометрів дозволить працювати по цілях на всій окупованій території, аж до Кримського мосту.

Як відзначив міністр оборони Олексій Резніков, такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

"Через "Тінь Бурі" прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу", - заявив міністр.

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