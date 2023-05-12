Рішення, яке прискорить завершення війни, - Подоляк про передачу ракет Storm Shadow

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Storm Shadow. Оптимальне рішення для цього етапу війни. Оптимальне рішення для суттєвого прискорення фіналу. Подібні рішення потрібні й від інших партнерів. Кількість має значення.", - написав радник голови Офісу президента.

Як відзначив Подоляк, іншим союзникам України також вартувало б прийняти відповідне рішення щодо передачі авіаційних далекобійних ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія нещодавно офіційно підтвердила передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow.

Агентство розкривало усі подробиці щодо далекобійної зброї, яку отримали наші воїни. Дальність ураження до 290 кілометрів дозволить працювати по цілях на всій окупованій території, аж до Кримського мосту.

Як відзначив міністр оборони Олексій Резніков, такі постачання допоможуть нашій країні перемогти у війні.

"Через "Тінь Бурі" прорветься сонячне світло нашої свободи на нашу перемогу", - заявив міністр.

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